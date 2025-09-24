Hitno se oglasili iz Seltika! Evo šta su poručili nakon haosa u Beogradu

Seltik je svojim navijačima poslao saopštenje uoči večerašnje utakmice sa Crvenom zvezdom (21.00) u Ligi Evrope, a sve pošto je u utorak uveče došlo do sukoba u centru Beograda u kojem je povređen Mohamed Z.

FOTO: Tanjug/AP U bezbednosnim upustvima koja su stigla do navijača objašnjeno je da se se preporučuje da koriste autobuse koji će sa Studentskog trga krenuti između 17 i 18 časova, kao i da ne nose navijačka obeležja Seltika. "Navijačima se preporučuje da ne nose Seltikove boje u gradu, a nakon završetka utakmice, navijači Seltica biće zadržani najmanje 45 minuta, a moguće i duže", navodi se u saopštenju. "Kada se zadržavanje na stadionu završi, biće obezbeđeni