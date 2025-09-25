„Da je Mića onda dao gol…“: Milojević žali što Zvezda nije slavila uz objašnjenje zašto je Radonjić zamenjen

Danas pre 1 sat  |  M. L.
„Da je Mića onda dao gol…“: Milojević žali što Zvezda nije slavila uz objašnjenje zašto je Radonjić zamenjen

Fudbaleri Crvene zvezde su osvojili bod (1:1) na svom terenu protiv Seltika u meču prvog kola Lige Evrope.

Trener šampiona Srbije iako je Zvezda gubila, žali što nisu osvojena sva tri boda. – Falio je taj jedan gol. Nažalost, nismo uspeli, kad smo izašli iz nezgodne situacija gde su imali dve, tri šanse, kad je Mateus sjajno reagovao. Očekivali smo da će energija da se prelomi, primili smo gol. Pokazali smo karakter da se vratimo, dali smo taj jedan gol. Imali smo šansu, Mića (Ivanić prim. aut.) da je onda dao gol, da bi nam bilo lakše. Svakako, to je fudbal, to je Liga
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Milojević: "Desio se 'blekaut', Mateus nas je spasao"

Milojević: "Desio se 'blekaut', Mateus nas je spasao"

Sportske.net pre 46 minuta
Milojević odbio da odgovori na jedno pitanje novinara: Ne bih da odgovorim na to

Milojević odbio da odgovori na jedno pitanje novinara: Ne bih da odgovorim na to

Kurir pre 27 minuta
"Rezultat 1:1 je fer za obe ekipe" Trener Seltika oduševljen atmosferom na "Marakani"

"Rezultat 1:1 je fer za obe ekipe" Trener Seltika oduševljen atmosferom na "Marakani"

Kurir pre 27 minuta
Da li je crvena Zvezda oštećena za penal? Evo šta o tome kaže ekspert za suđenje Zdravko Jokić

Da li je crvena Zvezda oštećena za penal? Evo šta o tome kaže ekspert za suđenje Zdravko Jokić

Kurir pre 57 minuta
Zvezda na skeneru Kurira Mateus pravio čuda, a Arnautović potvrdio klasu: Crveno-beli su ovo morali da dobiju, a jedan igrač…

Zvezda na skeneru Kurira Mateus pravio čuda, a Arnautović potvrdio klasu: Crveno-beli su ovo morali da dobiju, a jedan igrač je u potpunosti zakazao

Kurir pre 52 minuta
Učena nezadovoljan bodom: "Bilo je teško" VIDEO

Učena nezadovoljan bodom: "Bilo je teško" VIDEO

B92 pre 1 sat
Brendan Rodžers velikim rečima o Zvezdi i navijačima: "Meni se oni mnogo sviđaju, ovaj stadion..."

Brendan Rodžers velikim rečima o Zvezdi i navijačima: "Meni se oni mnogo sviđaju, ovaj stadion..."

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Moglo je bolje, ali i gore: Zvezda sa bodom započela Ligu Evrope

Moglo je bolje, ali i gore: Zvezda sa bodom započela Ligu Evrope

Danas pre 1 sat
„Da je Mića onda dao gol…“: Milojević žali što Zvezda nije slavila uz objašnjenje zašto je Radonjić zamenjen

„Da je Mića onda dao gol…“: Milojević žali što Zvezda nije slavila uz objašnjenje zašto je Radonjić zamenjen

Danas pre 1 sat
Milojević: "Desio se 'blekaut', Mateus nas je spasao"

Milojević: "Desio se 'blekaut', Mateus nas je spasao"

Sportske.net pre 46 minuta
Dirljiv Novakov oproštaj od Nikole Pilića: ''Osećaj praznine i tuge me je obuzeo''

Dirljiv Novakov oproštaj od Nikole Pilića: ''Osećaj praznine i tuge me je obuzeo''

Sportske.net pre 52 minuta
Koreografija i poruka navijača Zvezde: „Svetla tačka srpskog sporta“

Koreografija i poruka navijača Zvezde: „Svetla tačka srpskog sporta“

Danas pre 1 sat