Totalni šok: Arnautović ubedio igrača Zvezde da zaigra za Austriju!

Teško da je neko ovo mogao da zamisli Tomas Hendel, novi fudbaler Crvene zvezde, nalazi se pred odlukom da prihvati poziv Austrije i zauvek se odrekne mogućnosti da zaigra za Portugal.

Prema navodima portugalskog portala „Desporto ao Minuto“, vezista je već kontaktiran od strane austrijskog stručnog štaba, a njegov debi mogao bi da usledi u oktobarskim kvalifikacionim mečevima protiv San Marina i Rumunije. Hendela je direktno kontaktirao Sebastijan Predl, pomoćnik selektora Ralfa Rangnika, a odluka se očekuje uskoro. Tomás Handel com convite para representar a seleção da Áustria. O médio português pode ser convocado já na pausa de outubro e está
