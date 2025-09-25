Totalni šok: Arnautović ubedio igrača Zvezde da zaigra za Austriju!
Hot sport pre 40 minuta
Teško da je neko ovo mogao da zamisli Tomas Hendel, novi fudbaler Crvene zvezde, nalazi se pred odlukom da prihvati poziv Austrije i zauvek se odrekne mogućnosti da zaigra za Portugal.
Prema navodima portugalskog portala „Desporto ao Minuto“, vezista je već kontaktiran od strane austrijskog stručnog štaba, a njegov debi mogao bi da usledi u oktobarskim kvalifikacionim mečevima protiv San Marina i Rumunije. Hendela je direktno kontaktirao Sebastijan Predl, pomoćnik selektora Ralfa Rangnika, a odluka se očekuje uskoro. Tomás Handel com convite para representar a seleção da Áustria. O médio português pode ser convocado já na pausa de outubro e está