Fantastične scene pred početak utakmice! Malo ko je primetio šta su uradili fudbaleri Crvene zvezde tokom pljuska

Crveno-beli su učešće u Ligi Evrope ove sezone započeli remijem rezultatom 1:1 protiv škotskog prvaka na stadionu Rajko Mitić.

Utakmicu je obeležila velika borba i sjajna atmosfera na tribinama uprkos tome što je u većem delu utakmice padala kiša. Kiša je počela da pada neposredno pred početak utakmice, a kada su igrači izašli na teren bio je najjači pljusak. Fudbaleri Crvene zvezde Nair Tiknizjan i Mirko Ivanić su pokušali da zaštite mališane koji su sa njima izašli na teren, skinuli su svoje jakne i dali im. Mališani su potom noseći velike crvene jakne otrčali sa terena. Pogledajte kako