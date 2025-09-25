Fantastične scene pred početak utakmice! Malo ko je primetio šta su uradili fudbaleri Crvene zvezde tokom pljuska

Kurir pre 21 minuta
Fantastične scene pred početak utakmice! Malo ko je primetio šta su uradili fudbaleri Crvene zvezde tokom pljuska

Crveno-beli su učešće u Ligi Evrope ove sezone započeli remijem rezultatom 1:1 protiv škotskog prvaka na stadionu Rajko Mitić.

Utakmicu je obeležila velika borba i sjajna atmosfera na tribinama uprkos tome što je u većem delu utakmice padala kiša. Kiša je počela da pada neposredno pred početak utakmice, a kada su igrači izašli na teren bio je najjači pljusak. Fudbaleri Crvene zvezde Nair Tiknizjan i Mirko Ivanić su pokušali da zaštite mališane koji su sa njima izašli na teren, skinuli su svoje jakne i dali im. Mališani su potom noseći velike crvene jakne otrčali sa terena. Pogledajte kako
Kakva čast: Kostov na meti jednog od najvećih klubova u Evropi!

Nije drama, ali ovaj remi može da postane Zvezdin problem

Radnički ostao neporažen u Novom Pazaru

Arnautović prekinuo „post“: Srušio neslavan rekord!

Leo Mesi i forma i klasa, Busketsove lopte i dalje imaju oči!

„Niš ekspres“ prerano ostao „bez goriva“ – moderan fudbal to ne trpi!

Milojević: Falio je jedan gol

Novak Đoković: 'Zbogom, šjor Niko, moj teniski oče'

Štutgart - “Švapska” štednja i “naša” deca!

Kakva čast: Kostov na meti jednog od najvećih klubova u Evropi!

Šta se dešava sa Radonjićem?! Gol u derbiju, pa kolaps u Evropi!

Zabrinjavajuće: Milenković zbog povrede seo na teren, sudija samo nastavio igru! (video)

