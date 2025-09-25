Milojević odbio da odgovori na jedno pitanje novinara: Ne bih da odgovorim na to

Fudbaleri Crvene zvezde remijem su započeli učešće u Ligi Evrope.

Crveno-beli su odigrali nerešeno 1:1 protiv Seltika na svom terenu . Po završetku meča pred novinare je izašao šef struke Vladan Milojević. "Oba rivala tražila su pobedu, u prvom poluvremenu imali su dominaciju, nismo uspeli da uđemo u pritisak, jako dobro rešavali smo situacije. Možda smo mogli boljim rasporedom da delujemo opasnije, izbacimo goste iz zone komfora. Drugi deo: Mateus nas je spasio u tri situacije i imali smo priliku da napadnemo gol Seltika.