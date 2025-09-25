Jedinstveni rekord Marka Arnautovića: Ovako nešto se ne viđa, zbunio čitavu Evropu

Marko Arnautović je postao neočekivani rekorder evropskog fudbala i to niko nije očekivao.

Kako je objavila „Opta“ Arnautović je sada postao čovek sa najdužim razmakom između dva gola u Ligi Evrope/Kup UEFA u istoriji. Prošlo je 16 godina i 217 dana od kada je prvi put pogodio u ovom takmičenju, a drugi gol je upisao u remiju Crvene zvezde i Seltika (1:1). Arnautović je februara 2009. godine bio strelac za Tvente u pobedi nad Olimpikom iz Marseja sa 1:0, a kasnije su Francuzi posle penala uspeli da prođu dalje. Od tog trenutka do danas Arnautović nije