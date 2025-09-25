Zvezda o poseti i lošim vremenskim uslovima…

Sport klub pre 33 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Zvezda o poseti i lošim vremenskim uslovima…

Zvaničan podatak Crvene zvezde je da je utakmici protiv Seltika na početku Lige Evrope prisustvovao 35.721 gledalac.

Počinje nova sezona Fantasy Evrolige na Sport klubu! Budi i ti deo uzbudljivog takmičenja, REGISTRUJ EKIPU i bori se za vredne nagrade i put na Fajnal-for. Sudeći po objavi na društvenim mrežama, zadovoljili su se u Crvenoj zvezdi posetom. „Utakmicu prvog kola ligaške faze Lige Evrope je pratio 35.721 gledalac na stadionu „Rajko Mitić“. Ni loši vremenski uslovi nisu sprečili naše navijače da podrže svoj voljeni klub. Zvezdaši, hvala vam na podršci i što ste ponovo
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

CSKA u Beogradu osvojio VTB Superkup Rusije!

CSKA u Beogradu osvojio VTB Superkup Rusije!

Sputnik pre 34 minuta
Cska je evroligaška ekipa: Moskovljani demolirali i Zenit!

Cska je evroligaška ekipa: Moskovljani demolirali i Zenit!

Hot sport pre 29 minuta
CSKA posle Zvezde, ubedljiv i protiv Zenita za trofej u VTB Kupu

CSKA posle Zvezde, ubedljiv i protiv Zenita za trofej u VTB Kupu

Sportske.net pre 19 minuta
(VIDEO) Kud, golmane!? Paunovićev Ovijedo vodi protiv Barse!

(VIDEO) Kud, golmane!? Paunovićev Ovijedo vodi protiv Barse!

Sport klub pre 4 minuta
Armejci siloviti u ruskom finalu VTB Superkupa

Armejci siloviti u ruskom finalu VTB Superkupa

Sport klub pre 29 minuta
Cska je osvajač VTB Superkupa: Pobedili Crvenu zvezdu, pa Zenit i to ubedljivo

Cska je osvajač VTB Superkupa: Pobedili Crvenu zvezdu, pa Zenit i to ubedljivo

Mondo pre 29 minuta
Armija i dalje silna: Cska posle Zvezde razbio i Zenit i osvojio vtb Superkup u Beogradu!

Armija i dalje silna: Cska posle Zvezde razbio i Zenit i osvojio vtb Superkup u Beogradu!

Kurir pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroligaLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Posle Zvezde pali i zemljaci: CSKA novom ubedljivom pobedom osvojio VTB Superkup

Posle Zvezde pali i zemljaci: CSKA novom ubedljivom pobedom osvojio VTB Superkup

Danas pre 14 minuta
Hendel menja reprezentaciju? Saigrač iz Zvezde ga ubeđuje da ne zaigra za Portugaliju

Hendel menja reprezentaciju? Saigrač iz Zvezde ga ubeđuje da ne zaigra za Portugaliju

Danas pre 39 minuta
Liga Evrope: Pobede Lila i Rumuna

Liga Evrope: Pobede Lila i Rumuna

Danas pre 1 sat
Sferopulos: „Namerno smo odigrali sedam utakmica u 14 dana“

Sferopulos: „Namerno smo odigrali sedam utakmica u 14 dana“

Danas pre 2 sata
CSKA je za tri koraka organizovanija ekipa od Zvezde

CSKA je za tri koraka organizovanija ekipa od Zvezde

Danas pre 2 sata