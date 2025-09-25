Hendel odustaje od Portugalije, zaigraće za reprezentaciju Austrije?

Vezista Crvene zvezde Tomas Hendel nalazi se na pragu odluke da zaigra za reprezentaciju Austrije, iako je imao mogućnost da obuče i dres Portugala, prenosi portugalski portal Desporto ao Minuto.

Kako se navodi, Austrijanci su već stupili u kontakt sa fudbalerom koji je ovog leta stigao u Beograd iz Vitorije Gimaraeš u transferu vrednom više od 3.000.000 evra. U ime selektora Ralfa Rangnika javio mu se pomoćnik Sebastijan Prödl, a odluka bi mogla da bude saopštena veoma brzo. Posebnu ulogu u celom procesu navodno ima Marko Arnautović. Iskusni napadač i reprezentativac Austrije, sa više od 100 nastupa za nacionalni tim, intenzivno ubeđuje klupskog saigrača