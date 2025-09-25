Milojević: "Desio se 'blekaut', Mateus nas je spasao"

Crvena zvezda je izjednačila protiv Seltika i na kraju su oba tima završila sa po golom na svom kontu na početku Lige Evrope.

Brendan Rodžers je zadovoljan bodom, ali zadovoljan je i Vladan Milojević, koji je priznao da je njegov tim prošao kroz pomračenje, odnosno, kako on kaže - "blekaut". "Mislim da je bila jedna dobra, sadržajna utakmica. Obe ekipe su igrale za pobedu. Igrali smo protiv dobrog protivnika. U prvom poluvremenu jesu imali dominaciju, nismo uspeli da izađemo u pritisak, probali smo da skratimo prostore, ali dobro smo rešavali probleme, tako da nismo imali probleme u prvom