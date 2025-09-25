Turski novinar o sudiji u Zagrebu: Nemate pravo da uništavate naše mentalno zdravlje

Sportski žurnal pre 1 sat
Turski novinar o sudiji u Zagrebu: Nemate pravo da uništavate naše mentalno zdravlje

Dinamo je na Maksimiru savladao Fenerbahče, gosti ogorčeni

Dinamo je na stadionu Maksimir savladao Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Lige Evrope. Zagrepčane je u vođstvo doveo Dion Drena Beljo u 22. minutu, da bi samo tri minuta kasnije Sebastijan Šimanski izjednačio. Beljo je svojim drugim golom u 51. minutu ponovo vratio prednost hrvatskom šampionu, a konačan rezultat postavio je Monsef Bakrar u nadoknadi vremena. Turski mediji su posle meča uglavnom bili ogorčeni igrom svog predstavnika, ali je novinar Aksama, Engin Verel,
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Fudbal Prva liga: Mačva protiv Vranjanaca sačuvala bod pred poslednjisudijski zvižduk

Fudbal Prva liga: Mačva protiv Vranjanaca sačuvala bod pred poslednjisudijski zvižduk

Jug press pre 3 minuta
Hit prizor ispred svlačionica na marakani nakon meča! Fudbaler Zvezde dugo sedeo na podu, a iznenadiće vas kada vidite šta je…

Hit prizor ispred svlačionica na marakani nakon meča! Fudbaler Zvezde dugo sedeo na podu, a iznenadiće vas kada vidite šta je radio i sa kim

Kurir pre 43 minuta
Srbin najplaćeniji u Evroligi! Rekordni ugovori u elitnom takmičenju: Devet igrača zarađuje preko 3.000.000 godišnje, prosečna…

Srbin najplaćeniji u Evroligi! Rekordni ugovori u elitnom takmičenju: Devet igrača zarađuje preko 3.000.000 godišnje, prosečna plata milion dolara!

Kurir pre 38 minuta
Totalni šok: Arnautović ubedio igrača Zvezde da zaigra za Austriju!

Totalni šok: Arnautović ubedio igrača Zvezde da zaigra za Austriju!

Hot sport pre 2 sata
Turci besni zbog šokantnog poraza Fenera od Dinama: "Sa sekirom bih ušao u svlačionicu..."

Turci besni zbog šokantnog poraza Fenera od Dinama: "Sa sekirom bih ušao u svlačionicu..."

Telegraf pre 2 sata
Posle poraza Kabela od Smedereva u pls: Lopta nije htela u gol

Posle poraza Kabela od Smedereva u pls: Lopta nije htela u gol

Dnevnik pre 3 sata
Marko Arnautović je gazda na marakani: Osetili su to igrači Seltika! Dao je gol, imao volej za TV špice, a Ivaniću asistirao…

Marko Arnautović je gazda na marakani: Osetili su to igrači Seltika! Dao je gol, imao volej za TV špice, a Ivaniću asistirao kao Mesi!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaZagrebFenerbahčeLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Siner rutinski savladao Hrvata i zakazao reprizu polufinala Sinsinatija

Siner rutinski savladao Hrvata i zakazao reprizu polufinala Sinsinatija

Danas pre 3 minuta
Fudbal Prva liga: Mačva protiv Vranjanaca sačuvala bod pred poslednjisudijski zvižduk

Fudbal Prva liga: Mačva protiv Vranjanaca sačuvala bod pred poslednjisudijski zvižduk

Jug press pre 3 minuta
Regionalna "bomba" - Duljaj stiže u Maribor da "ugasi požar"?

Regionalna "bomba" - Duljaj stiže u Maribor da "ugasi požar"?

Sportske.net pre 8 minuta
Siner lako sa Čilićem za osminu finala u Pekingu

Siner lako sa Čilićem za osminu finala u Pekingu

RTS pre 13 minuta
Odlučeno je: Evo kada Zvezda i Partizan igraju odložene mečeve Superlige!

Odlučeno je: Evo kada Zvezda i Partizan igraju odložene mečeve Superlige!

Hot sport pre 13 minuta