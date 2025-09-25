Turski novinar o sudiji u Zagrebu: Nemate pravo da uništavate naše mentalno zdravlje

Dinamo je na Maksimiru savladao Fenerbahče, gosti ogorčeni

Dinamo je na stadionu Maksimir savladao Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Lige Evrope. Zagrepčane je u vođstvo doveo Dion Drena Beljo u 22. minutu, da bi samo tri minuta kasnije Sebastijan Šimanski izjednačio. Beljo je svojim drugim golom u 51. minutu ponovo vratio prednost hrvatskom šampionu, a konačan rezultat postavio je Monsef Bakrar u nadoknadi vremena. Turski mediji su posle meča uglavnom bili ogorčeni igrom svog predstavnika, ali je novinar Aksama, Engin Verel,