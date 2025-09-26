Liga Evrope – Zvezdini rivali uspešni: Pobede Francuza i Rumuna

Danas pre 6 minuta  |  Beta
Liga Evrope – Zvezdini rivali uspešni: Pobede Francuza i Rumuna

Fudbaleri Lila pobedili su na svom terenu Bran sa 2:1, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evropa.

Lil je poveo u 54. minutu preko Hamze Igamanea, da bi šest minuta kasnije izjednačenje norveškom timu doneo Sevar Magnuson. Pobedu Lilu doneo je Olivije Žiru u 80. minutu. U sledećem kolu Lil gostuje Romi, a Bran dočekuje Utreht. FCSB je u Deventeru pobedio holandski Go Ahed Igls sa 1:0. Jedini pogodak za tim iz Bukurešta postigao je David Mikulesku u 13. minutu. FCSB u narednom kolu dočekuje Jang Bojs, dok Go Ahed Igls gostuje Panatinaikosu. Inače i Lil i FSCB
