Posle vesti o odlasku Nilikine, Partizan se oglasio na mrežama! Dileme više nema, crno-beli se zahvalili Francuzu!

Kurir pre 43 minuta
Posle vesti o odlasku Nilikine, Partizan se oglasio na mrežama! Dileme više nema, crno-beli se zahvalili Francuzu!

Dileme više nema - Nilikina definitivno napustio crno-bele! Francuski košarkaš i dosadašnji igrač Partizana Frenk Nilikina karijeru će nastaviti u Olimpijakosu, potvrdili su danas crno-beli.

Nakon vesti da je Francuz postigao dogovor sa grčkim timom, Partizan se na društvenim mrežama zvanično oprostio od Nilikine. "Partizan i Olimpijakos su kasno sinoć postigli dogovor u vezi transfera Frenka Nilikine u klub iz Pireja, uz odgovarajuću nadoknadu. Kompletan posao, biće ozvaničen od strane Olimpijakosa nakon lekarskih pregleda. Frenk, hvala na svemu! Želimo ti puno sreće u nastavku karijere", naveo je beogradski klub na zvaničnom Instagram nalogu.
