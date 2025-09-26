Vučić čestitao veslačima Pimenovu i Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na SP

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas srpskim veslačima Nikolaju Pimenovu i Martinu Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Kini.

"Naši veslači, Nikolaj Pimenov i Martin Mačković, još jednom su pokazali da snaga, disciplina i posvećenost vode do velikih rezultata. Osvojivši srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Šangaju, postali ste vicešampioni sveta i ponos cele Srbije. Bravo, momci! Hvala vam što ste na najlepši način predstavili našu zemlju i potvrdili da Srbija ima šampionski duh", napisao je Vučić na nalogu na društvenoj mreži Iks. Srpski veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković