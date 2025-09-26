Vučić čestitao veslačima Pimenovu i Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na SP

RTV pre 37 minuta  |  Tanjug
Vučić čestitao veslačima Pimenovu i Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na SP

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas srpskim veslačima Nikolaju Pimenovu i Martinu Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Kini.

"Naši veslači, Nikolaj Pimenov i Martin Mačković, još jednom su pokazali da snaga, disciplina i posvećenost vode do velikih rezultata. Osvojivši srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Šangaju, postali ste vicešampioni sveta i ponos cele Srbije. Bravo, momci! Hvala vam što ste na najlepši način predstavili našu zemlju i potvrdili da Srbija ima šampionski duh", napisao je Vučić na nalogu na društvenoj mreži Iks. Srpski veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Fenomenalan osećaj, ovo je veliki korak ka zlatu na Olimpijskim igarama

Fenomenalan osećaj, ovo je veliki korak ka zlatu na Olimpijskim igarama

Politika pre 23 minuta
Veslanje: Mačković i Pimenov vicešampioni sveta

Veslanje: Mačković i Pimenov vicešampioni sveta

Subotica.com pre 57 minuta
Mačković: Fenomenalan osećaj, veliki korak ka olimpijskom zlatu

Mačković: Fenomenalan osećaj, veliki korak ka olimpijskom zlatu

RTS pre 1 sat
Alal vera: Pimenov i Mačković drugi na svetu!

Alal vera: Pimenov i Mačković drugi na svetu!

Sportski žurnal pre 1 sat
Pimenov i Mačković osvojili srebrnu medalju u dubl skulu na SP

Pimenov i Mačković osvojili srebrnu medalju u dubl skulu na SP

Radio sto plus pre 2 sata
"Ma, naš sledeći korak je olimpijsko zlato!" Srbija oduševljena: Mačković i Pimenov postali svetski vicešampioni, pa poručili…

"Ma, naš sledeći korak je olimpijsko zlato!" Srbija oduševljena: Mačković i Pimenov postali svetski vicešampioni, pa poručili - ovo!

Večernje novosti pre 2 sata
Idemo po zlato na OI u Los Anđelesu: Veslač Martin Mačković nakon svetskog srebra, Nikola Stojić za istoriju

Idemo po zlato na OI u Los Anđelesu: Veslač Martin Mačković nakon svetskog srebra, Nikola Stojić za istoriju

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSvetsko prvenstvoŠangajKinaPredsednik Srbije

Sport, najnovije vesti »

Vučić čestitao veslačima Pimenovu i Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na SP

Vučić čestitao veslačima Pimenovu i Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na SP

RTV pre 37 minuta
Zvezda u samom vrhu po poseti u prvom kolu Lige Evrope

Zvezda u samom vrhu po poseti u prvom kolu Lige Evrope

Danas pre 28 minuta
Problem veći od očekivanog - Gudurić ne igra protiv Zvezde?

Problem veći od očekivanog - Gudurić ne igra protiv Zvezde?

Sportske.net pre 17 minuta
Zvezda u prvom kolu domaćin u "Pioniru"

Zvezda u prvom kolu domaćin u "Pioniru"

Sportske.net pre 1 minut
Katar će organizovati još jedno Svetsko prvenstvo

Katar će organizovati još jedno Svetsko prvenstvo

RTS pre 17 minuta