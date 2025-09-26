Kejn novi rekorder – 100 golova za Bajern na 104 utakmice!

Sport klub pre 34 minuta  |  Autor: Milan Stojiljković
Kejn novi rekorder – 100 golova za Bajern na 104 utakmice!

Opravdao je Bajern ulogu apsolurnog favorita i rutinski slavio pobedu nad Verderom u prvom meču petog kola nemačke Bundeslige - 4:0 (2:0).

Ipak, ovog puta rezultat je ostao u senci nesvakidašnjeg rekorda Harija Kejna. Englez je postigao dva pogotka večeras i stigao do brojke od tačno 100 golova u dresu Bajerna. I to u 104. meču za Bavarace čime je postao novi apsolutni rekorder među fudbalerima u Ligama petice. Kejn je za jedan meč pretekao Kristijana Ronalda i Erlinga Halanda. Portugalac je svojevremeno igrajući za Real Madrid jubilarni 100. gol postigao u 105. utakmici, baš kao i Norvežanin u dresu
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Kejnova zvezdana noć - Hari protiv Verdera proslavio "stotku", Bajern slavi raspucanog Engleza

Kejnova zvezdana noć - Hari protiv Verdera proslavio "stotku", Bajern slavi raspucanog Engleza

Sportske.net pre 34 minuta
Bajern ubedljiv protiv Verdera, dvostruki strelac Kejn postigao ukupno 100 golova za minhenski klub

Bajern ubedljiv protiv Verdera, dvostruki strelac Kejn postigao ukupno 100 golova za minhenski klub

Radio sto plus pre 5 minuta
Nemilosrdni Bajern i rekorder liga petice Kejn

Nemilosrdni Bajern i rekorder liga petice Kejn

Sportski žurnal pre 4 minuta
Majstor ostaje majstor! Hari Kejn ušao u istoriju!

Majstor ostaje majstor! Hari Kejn ušao u istoriju!

Kurir pre 15 minuta
Bajernova hegemonija - Kejn već dao 100 golova za Bavarce!

Bajernova hegemonija - Kejn već dao 100 golova za Bavarce!

B92 pre 35 minuta
Najbržih 100 golova ikada

Najbržih 100 golova ikada

Politika pre 5 minuta
Kralj je Hari Kejn! Englez oborio rekorde Kristijana Ronalda i Erlinga Halanda

Kralj je Hari Kejn! Englez oborio rekorde Kristijana Ronalda i Erlinga Halanda

Večernje novosti pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RonaldoReal MadridMadridPortugalNemačkaBajernBundesligaKristijano Ronaldo

Sport, najnovije vesti »

„Sada je vreme da FIFA i UEFA deluju“: Predsednik Fudbalskog saveza Turske traži da se suspenduje Izrael

„Sada je vreme da FIFA i UEFA deluju“: Predsednik Fudbalskog saveza Turske traži da se suspenduje Izrael

Danas pre 55 minuta
Ostoja Mijailović: „Vučić me nije prevario ni za jedan cent“

Ostoja Mijailović: „Vučić me nije prevario ni za jedan cent“

Danas pre 20 minuta
Novi Beograd i Zvezda otvorili novu sezonu Regionalne lige

Novi Beograd i Zvezda otvorili novu sezonu Regionalne lige

Danas pre 1 sat
„Koliko bacaš, toliko plaćaš“: Privrednici o naplati i smanjenju komunalnog otpada

„Koliko bacaš, toliko plaćaš“: Privrednici o naplati i smanjenju komunalnog otpada

Danas pre 1 sat
Zvezda objavila koliko je sezonskih karata prodato

Zvezda objavila koliko je sezonskih karata prodato

Danas pre 2 sata