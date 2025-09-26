Kejn novi rekorder – 100 golova za Bajern na 104 utakmice!

Opravdao je Bajern ulogu apsolurnog favorita i rutinski slavio pobedu nad Verderom u prvom meču petog kola nemačke Bundeslige - 4:0 (2:0).

Ipak, ovog puta rezultat je ostao u senci nesvakidašnjeg rekorda Harija Kejna. Englez je postigao dva pogotka večeras i stigao do brojke od tačno 100 golova u dresu Bajerna. I to u 104. meču za Bavarace čime je postao novi apsolutni rekorder među fudbalerima u Ligama petice. Kejn je za jedan meč pretekao Kristijana Ronalda i Erlinga Halanda. Portugalac je svojevremeno igrajući za Real Madrid jubilarni 100. gol postigao u 105. utakmici, baš kao i Norvežanin u dresu