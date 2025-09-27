Borusija gubila 6:0 kod kuće, i pretila da izjednači: Ludilo kakvo nije odavno viđeno

Nova pre 13 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Borusija gubila 6:0 kod kuće, i pretila da izjednači: Ludilo kakvo nije odavno viđeno

Fudbaleri Ajntrahta iz Frankfurta pobedili su u Menhengladbahu domaću Borusiju 6:4, u utakmici petog kola Bundeslige.

Dvostruki strelac u ekipi Ajntrahta bio je Robin Koh, koji je postigao golove u 11. i 47. minutu. Golove su postigli i Ansgar Knauf u 15. minutu, Jonatan Burkart u 35, Fares Šaibi u 39. i Džan Jilmaz Uzun u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena. Posle njih golove su postigla četvorica igrača Borusije. Prvo je strelac bio Jens Kastrop u 72. minutu, a zatim su golove postigli Haris Tabaković u 78, Janis Engelhart u 83. i Grant-Leon Ranos u devetom minutu nadoknade
Ključne reči

FudbalFrankfurtBorusija

