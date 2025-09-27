Inter siguran

Milanska ekipa je ostvarila drugu uzastopnu pobedu, ukupno treću i popela se na peto mesto na tabeli sa devet bodova

Fudbaleri Intera pobedili su večeras na gostujućem terenu Kaljari 2:0, u utakmici petog kola Serije A. Inter je poveo u devetom minutu golom Lautara Martinesa, a konačan rezultat postavio je Frančesko Pio Espozito u 82. minutu. Milanska ekipa je ostvarila drugu uzastopnu pobedu, ukupno treću i popela se na peto mesto na tabeli sa devet bodova. Kaljari je prekinuo niz od dve pobede i ima sedam bodova na 10. mestu. Ranije danas Komo i Kremoneze odigrali su nerešeno