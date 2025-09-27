Nuno Espirito Santo zamenio Potera na klupi Vest Hema

Sportski žurnal pre 19 minuta
Nuno Espirito Santo zamenio Potera na klupi Vest Hema

- Rezultati i performanse tokom druge polovine prošle sezone i početka sezone 2025/26 nisu ispunili očekivanja, a Upravni odbor smatra da je promena neophodna kako bi se što pre poboljšala pozicija tima u Premijer ligi - piše u saopštenju Vest Hema

Fudbalski klub Vest Hem imenovao je danas Nuna Espirita Santa za trenera prvog tima. Portugalski stručnjak, koji je do 9. septembra ove godine bio trener Notingem Foresta, potpisao je trogodišnji ugovor sa Vest Hemom, na čijoj će klupi zameniti Grejema Potera, koji je danas dobio otkaz nakon što se klub iz Londona posle pet kola nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli Premijer lige. - Rezultati i performanse tokom druge polovine prošle sezone i početka sezone
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Promena trenera u Premijer ligi: Otpušten pre manje od mesec dana, sad dobio novi posao

Promena trenera u Premijer ligi: Otpušten pre manje od mesec dana, sad dobio novi posao

Nova pre 19 minuta
Iz Notingema u London - Nuno Espirito Santo novi menadžer Vest Hema

Iz Notingema u London - Nuno Espirito Santo novi menadžer Vest Hema

RTS pre 29 minuta
Nuno Espirito Santo zamenio Potera na klupi Vest Hema

Nuno Espirito Santo zamenio Potera na klupi Vest Hema

Radio sto plus pre 54 minuta
Zvanično - Nuno Espirito Santo već dobio novi posao

Zvanično - Nuno Espirito Santo već dobio novi posao

Sportske.net pre 49 minuta
Pronašli su zamenu ekspresno: Vest Hem doveo novog trenera!

Pronašli su zamenu ekspresno: Vest Hem doveo novog trenera!

Hot sport pre 2 sata
U Londonu traže novog trenera, Poter više ne čekića

U Londonu traže novog trenera, Poter više ne čekića

Sportski žurnal pre 3 sata
Vest Hem odmah našao zamenu za Grejama Potera: Portugalac seda na klupu Čekićara?

Vest Hem odmah našao zamenu za Grejama Potera: Portugalac seda na klupu Čekićara?

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalUpravni odborLondonPremijer liga

Sport, najnovije vesti »

ATP Peking: Siner izgubio set, pa se ozbiljno naljutio

ATP Peking: Siner izgubio set, pa se ozbiljno naljutio

Danas pre 4 minuta
Piksi, obrati pažnju: Srbin se nameće selektoru za meč sa Albanijom! (foto)

Piksi, obrati pažnju: Srbin se nameće selektoru za meč sa Albanijom! (foto)

Hot sport pre 9 minuta
Nuno Espirito Santo zamenio Potera na klupi Vest Hema

Nuno Espirito Santo zamenio Potera na klupi Vest Hema

Sportski žurnal pre 19 minuta
Promena trenera u Premijer ligi: Otpušten pre manje od mesec dana, sad dobio novi posao

Promena trenera u Premijer ligi: Otpušten pre manje od mesec dana, sad dobio novi posao

Nova pre 19 minuta
Avramović o Evrobasketu: Bila je to Božija volja

Avramović o Evrobasketu: Bila je to Božija volja

Sport klub pre 19 minuta