Sudija prekinuo meč, igrači u svlačionici, „delije“ dvaput pogodile Stojkovića topovskim udarom

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Radnički iz Kragujevca u 10. kolu Superlige Srbije, a tekstualni prenos možete pratiti na Nova.rs.

Zvezda želi da vrati poziciju broj 1 na tabeli koju trenutno drži Partizan, ali koji ima dve utakmice više. Crveno-beli imaju 21 bod, a njihov najveći rival jedan više. Radnički je šesti i ima 13 bodova. Crvena zvezda – Radnički Kragujevac 0:1 (Sokler 22) Stadion: Rajko Mitić; Sudija: Darko Jeknić Crvena zvezda: Mateus – Stanković, Leković, Rodrigao, Tiknizijan – Elšnik, Kostov – Zarić, Ivanić, Milson – Duarte Radnički: Stojković – Ćosić, Miličić, Simović,