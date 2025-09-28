TSC dočekuje ekipu Novog Pazara

BAČKA TOPOLA - Fudbaleri TSC iz Bačke Topole u nedelju, 28. septembra od 16 časova, na svom stadionu TSC Arena, dočekuju ekipu Novog Pazara u okviru 10. kola Superlige Srbije.

Šef stručnog štaba Darije Kalezić očekuje jednu tvrdu utakmicu, što svakako ne treba da iznenađuje. "Novi Pazar je ekipa koja pokazuje jednu dobru organizaciju, jasnu igru i može lako da se vidi šta hoće i kako igraju. Mnogo su disciplinovana ekipa, a odlaskom njihovog kapitena dobili su možda na kolektivu, gde igru ne uzima lider u toku utakmice, već to radi čitava ekipa. Zato iz utakmice u utakmicu postaju sve bolji. Zato mi moramo da pokažemo disciplinu, kao u