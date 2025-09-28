Šta radi ovaj Grk u Šervudskoj šumi?
Velike priče pre 6 minuta | Piše Vladimir Novaković
Poslednja afera Evangelosa Marinakisa jeste smena trenera Nottingham Foresta koja znači radikalnu taktičku promenu. Na nju mnogi neće biti spremni
Samo što se završio prelazni rok, dok su igrale reprezentacije a mi se spremali za ulazak u kolotečinu, servirana nam je senzacija – Nottingham Forest, engleski učesnik Europa League, promenio je trenera, i to radikalno. Umesto Nuna Espirita Santa, koji je ekipu predvodio u senzacionalnoj prošloj sezoni, na klupu Foresta seo je Ange Postecoglou, čiji su Spursi su bili šokantni, sedamnaesti, ali su posle 17 godina osvojili pehar i kroz UEL stigli u elitno evropsko