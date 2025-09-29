Bivši igrač Zvezde oštar prema Milsonu: Deluje neozbljno, treba da se udari po džepu

Fudbaleri Crvene zvezde su u 10. kolu Superlige Srbije slavili sa 2:1 protiv Radničkog 1923 u Beogradu.

Katastrofalno izveden penal Felisija Milsona i odluka da upravo reprezentativac Angole šutira kazneni udarac pre rezultatu 0:1 izazvali su brojne reakcije. Na Instagram profilu „oštru“ objavu je imao dugogodišnji prvotimac Crvene zvezde Marko Perović. – Sve razumem, ali pored naših igrača i ovo malo što ih ima, ti daš Milsonu, koji se smeje i deluje neozbiljno u svakom pogledu, da izvede penal. I treba da se prekine utakmica i da se udari po džepu, jer ionako su