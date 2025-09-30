Košarkaši Srbije dobili novog selektora - Alimpijević zamenio Pešića

BBC News pre 1 sat

REUTERS/Ints Kalnins

Košarkašku reprezentaciju Srbije u kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, koje počinju već u novembru, vodiće novi selektor.

Na sajtu Košarkaškog saveza Srbije 30. septembra je objavljeno da Svetislav 'Kari' Pešić više nije selektor pošto mu je istekao ugovor, a zameniće ga Dušan Alimpijević, strateg turskog Bešiktaša.

„On završava misiju na klupi nacionalnog tima i stavlja tačku na jedan izuzetno važan period u istoriji reprezentacije", piše na sajtu.

Pešić će, dodaje se, ostati aktivan u stručnom radu KSS, pa će i ubuduće iskustvom i znanjem pomagati u daljem razvoju srpske košarke i pomogne novom selektoru i stručnom štabu.

„Kada je preuzeo ekipu u svom drugom mandatu, Srbija je tražila put da povrati ono što je oduvek krasilo našu košarku - kult reprezentacije, veru u tim i snagu zajedništva. Kari je upravo to doneo.

„Njegovo iskustvo, znanje i neprocenjiva harizma ponovo su okupili najbolje što srpska košarka ima, a veru u 'orlove' vratio je i igračima i navijačima", objavio je KSS.

Uz pominjanje uspoeha - bronzana bronzana medalja na Olimpijskim igrama u Parizu, srebro na Svetskom prvenstvu u Manili, KSS je dodao i da je „od medalja možda važnije i način na koji je ovaj tim ponovo postao porodica".

„Uz Karija, reprezentacija je ponovo postala simbol pripadnosti, ponosa i srpskog sportskog duha", istakao je KSS.

Pešić je i ranije ispisivao zlatne stranice srpske i jugoslovenske košarke - od evropskog zlata u Istanbulu 2001. i svetskog trona u Indijanapolisu 2002, do trofeja sa mlađim selekcijama.

„Njegovo ime se već odavno nalazi među najvećima, ali ovim mandatom pokazao je da u svakoj generaciji ume da probudi ono najbolje.

„Zahvaljujući njemu, srpska košarka je u poslednje tri godine ponovo disala punim plućima, a svaki navijač je osetio da reprezentacija pripada svima nama", dodaje se u saopštenju KSS.

Ovakav ishod je manje-više bio očekivan.

Po povratku sa neuspešnog Evropskog prvenstva u Letoniji, Pešić rekao je da neće podneti ostavku, ali je dodao da ima ugovor sa KSS do kraja septembra.

Već tada je nagovestio da verovatno neće nastaviti posao na kojem je poslednjih godina napravio velike uspehe - srebrna medalja na Svetskom prvenstvu 2023. i bronzana na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

„Došlo je vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli u prethodnom periodu.

„Obećao sam predsedniku (KSS Nebojši) Čoviću da ću apsolutno sve uraditi da ispunim do kraja ulogu koju mi je dodelio u izboru novog selektora, a to ću obaviti kao i do sada - profesionalno, stručno i odgovorno", rekao je 76-godišnji Pešić beogradskom listu Politika.

Iako mu je početak drugog mandata kao selektora srpskog tima bio uspešan, kraj je bio razočaravajući.

Srbija je ispala u osmini finala EP od Finske, koja je bila hit šampionata.

U razgovoru za Radio-televiziju Srbije po povratku iz Letonije, Čović je priznao da ambicije na EP u Letoniji jesu bile najviše, kao i da je EP bio neuspeh.

Ali, Čović je neuspehe delimično opravdao i povredama i bolestima nekolicine igrača.

„Ovo jeste neuspeh. Praviće se analiza. Pešić je selektor do 30. septembra, a već razgovaramo sa njim. On nije pao sa neba.

„Prošlog leta, Pešić je ostao, igrači su ostali. Bila je jedna promena. Sada nije otišao (Dejan) Davidovac, jeste Tristan Vukčević. Tim je isti kao prošle godine", rekao je Čović.

Predsednik KSS priznao je da je „celo leto bilo neuspešno", misleći i na neke mlađe kategorije i da su „potrebni veliki rezovi".

„Ne kažem da nije bilo realno da reprezentacija napravi najbolji rezultat. Šta da smo uzeli srebro ili bronzu? To bi za nas bilo nedovoljno opet.

„Čim imamo ovakve rezultate znači da smo imali neuspešno leto, a to znači da su potrebni veliki rezovi", dodao je.

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock

'Bila je privilegija voditi srpski tim'

Na klupu Srbije Pešić je u drugom mandatu seo 2021. godine posle neodlaska reprezentacije na Olimpijske igre u Tokiju.

„Bila je privilegija biti selektor Srbije i trenirati i voditi najbolje srpske košarkaše.

„Preuzeti odgovornost i odluke kada vodiš reprezentaciju Srbije jeste veliki izazov", rekao je Pešić listu Politika.

Dodao je da će ubuduće pomagati znanjem i iskustvom.

U prvom mandatu, kao selektor tadašnje SR Jugoslavije (zajednice sastavljene od Srbije i Crne Gore), Pešić je bio evropski prvak 2001. i svetski prvak 2002. godine.

Pešić je u intervjuu Politici rekao i da ga ne pogađaju kritike ljudi do kojih mu nije stalo.

„Nažalost, uspešni stručnjaci i bivši vrhunski igrači ne dobijaju priliku da kreiraju javno mnjenje.

„Uglavnom to rade oni neuspešni, koji nemaju kapaciteta da kreiraju pozitivan pristup, bave se samo neuspehom i utrkuju se u tome ko bolje kritikuje, omalovažava uspešne i izmišlja njihove izjave.

„Ti neuspešni analitičari, stručni konsultanti i tviter novinari ne mogu čak na analitički način da objasne uspeh, a takođe i neuspeh", rekao je Pešić.

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock

Bliže se kvalifikacije za SP - ko će da igra?

Neuspeh na Evropskom prvenstvu, iako je Srbija ubrajana među najveće favorite za osvajanje zlatne medalje, nije jedini problem za KSS.

Slede kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, a Srbija je grupi sa Bosnom i Hercegovinom, Turskom i Švajcarskom.

Iz te grupe dalje idu tri ekipe, a bodovi se prenose u drugu rundu kvalifikacija.

Ako prođe ovu grupu, Srbija se ukršta sa grupom u kojoj će se za plasman u drugu rundu boriti Italija, Litvanija, Velika Britanija i Island.

Prvi, takozvani prozor kvalifikacija je u novembru, drugi u februaru 2026, pa onda u junu i početkom jula.

Veliko pitanje je ko će igrati za Srbiju i toga je svestan i Čović.

„Od ove reprezentacije, od ovog sastava, pa ja nisam siguran da li mogu jedan ili dva igrača da igraju.

„Da li će ih klubovi pustiti... Ovi iz NBA sigurno neće. Ovi iz Evrolige, ne znam, ne verujem", kaže predsednik KSS.

„U svakom slučaju, bio Pešić tu ili ne bio, mora da bude čovek koji će pomoći u nečemu što je kontinuitet i svom eventualnom nasledniku, ako do njega dođemo.

„Ako do njega ne dođemo, moraće on (Pešić) da odradi taj posao. Velika većina neće moći da igra u novembru", istakao je Čović.

Ipak, sa istim problemima suočiće se i druge reprezentacije koje takođe imaju igrače u NBA Ligi i evroligaškim klubovima.

(BBC News, 09.30.2025)