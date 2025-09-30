Pešić otišao, ali zamena stigla: Zvučno ime na klupi Srbije!

Uskoro se očekuje i zvanična potvrda Saveza. Dušan Alimpijević je novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije. Ugovor je potpisao na tri godine. Iako se odavno spekulisalo, sada bi trebalo da se zaista desi. Alimpijević bi trebalo da sedne na klupu umesto Pešića. KSS je malopre i zvanično potvrdio da dosadašnji selektor, Svetislav Pešić neće voditi reprezentaciju jer mu je istekao ugovor. Savez se ujedno i zahvalio Kariju na dosadašnjem radu i uspehu. Podsetimo,