Poraz od milana nije jedini problem, Sferopulos se oglasio i otrkio još jednu užasnu vest! Navijači su se pribojavali, a crne slutnje su se sada obistinile!

Trener Crvene zvezde, Janis Sferopulos, oglasio se posle poraza od Olimpije i potvrdio loše vesti za tim.

Pored poraza, dodatni problem je povreda centra Hasijela Rivera, a odmah nakon utakmice stigla je još jedna zabrinjavajuća informacija. Zvezdin trener je izjavio da Devonte Grejem sigurno neće putovati sa ekipom u Minhen na duel sa Bajernom: - Neće biti spreman sigurno. Nosi čizmu, neće putovati u Minhen, ne znamo kada će biti spreman", rekao je Sferopulos na konferenciji za medije.