Kakav haos u Istanbulu, sudija prvo svirao pa poništio penal

Nova pre 10 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Kakav haos u Istanbulu, sudija prvo svirao pa poništio penal

Utakmicama od 21.00 biće nastavljeno drugo kolo Lige šampiona, a na programu je sedam mečeva.

U tereminu od 18.45 videli smo preokret Atalante protiv Klub Briža (2:1), te ubedljivu pobedu Reala protiv Kairata u Almatiju (5:0). Nakon ova dva duela, sledi još sedam – Atletiko u Madridu dočekuje Ajntraht, Bode Glimt igra protiv Totenhema, Čelsi protiv Benfike, Galatasaraj protiv Liverpula, Inter dočekuje prašku Slaviju, Olimpik iz Marselja Ajaks, a Pafos igra protiv Bajerna. Galatasaj pokušava da zadrži prednost nad Liverpulom. Gubio je Totenhem 2:0, dao dva
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Osimen kao Saša Ilić, Liverpul posrnuo u grotlu Istanbula! Petardirani Pafos i Ajntraht, Ajaks se brukao u Marseju!

Osimen kao Saša Ilić, Liverpul posrnuo u grotlu Istanbula! Petardirani Pafos i Ajntraht, Ajaks se brukao u Marseju!

Sportske.net pre 5 minuta
Pakleno veče u ligi šampiona: Liverpul pao u Istanbulu, Bajern i Atletiko pregazili rivale!

Pakleno veče u ligi šampiona: Liverpul pao u Istanbulu, Bajern i Atletiko pregazili rivale!

Hot sport pre 10 minuta
UŽIVO: Poništen penal za Liverpul u Istanbulu u 88. minutu

UŽIVO: Poništen penal za Liverpul u Istanbulu u 88. minutu

Sport klub pre 10 minuta
Osimen šokirao Liverpul, Bajern lako sa Pafosom

Osimen šokirao Liverpul, Bajern lako sa Pafosom

RTS pre 10 minuta
Paklene 23 sekunde za Liverpul - od promašaja Gakpa do poraza u Istanbulu

Paklene 23 sekunde za Liverpul - od promašaja Gakpa do poraza u Istanbulu

B92 pre 5 minuta
Liga šampiona! Galatasaraj šokirao Liverpul, Pafos ubedljivo poražen od Bajerna, Atletiko lako sa Frankfurtom

Liga šampiona! Galatasaraj šokirao Liverpul, Pafos ubedljivo poražen od Bajerna, Atletiko lako sa Frankfurtom

Večernje novosti pre 10 minuta
Samardžić strelac u pobedi Atalante (video)

Samardžić strelac u pobedi Atalante (video)

Sportski žurnal pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiMančester JunajtedFudbalLiverpulInterLiga ŠampionaAjaxMadridTotenhemBajernAjaksTwitterGalatasarajAntoan GrizmanIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Liga šampiona: Liverpul pognutih glava odlazi iz Turske, Pafos „razbijen“ na Kipru

Liga šampiona: Liverpul pognutih glava odlazi iz Turske, Pafos „razbijen“ na Kipru

Danas pre 10 minuta
Zvezda porazom u Beogradu startovala u Evroligi

Zvezda porazom u Beogradu startovala u Evroligi

Danas pre 1 sat
Sferopulos potencirao lošu odbranu kao ključan faktor za poraz od Armanija

Sferopulos potencirao lošu odbranu kao ključan faktor za poraz od Armanija

Danas pre 40 minuta
Musa o dolasku u Partizan: Bilo je tu želja, ali jednostavno mi se Dubai više sviđao

Musa o dolasku u Partizan: Bilo je tu želja, ali jednostavno mi se Dubai više sviđao

Danas pre 1 sat
Poraz Partizana na startu Evrolige

Poraz Partizana na startu Evrolige

Danas pre 3 sata