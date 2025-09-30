Kakav haos u Istanbulu, sudija prvo svirao pa poništio penal

Utakmicama od 21.00 biće nastavljeno drugo kolo Lige šampiona, a na programu je sedam mečeva.

U tereminu od 18.45 videli smo preokret Atalante protiv Klub Briža (2:1), te ubedljivu pobedu Reala protiv Kairata u Almatiju (5:0). Nakon ova dva duela, sledi još sedam – Atletiko u Madridu dočekuje Ajntraht, Bode Glimt igra protiv Totenhema, Čelsi protiv Benfike, Galatasaraj protiv Liverpula, Inter dočekuje prašku Slaviju, Olimpik iz Marselja Ajaks, a Pafos igra protiv Bajerna. Galatasaj pokušava da zadrži prednost nad Liverpulom. Gubio je Totenhem 2:0, dao dva