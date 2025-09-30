Partizan u zaostatku, Dubai šuterski raspoložen

Partizan u zaostatku, Dubai šuterski raspoložen

Košarkaši Partizana igraju protiv Dubaija u prvom kolu Evrolige. Najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

12' Koš za koš - 32:24 Tajrik Džouns i Petrušev razmenjuju poene na početku četvrtine. Džouns nakon toga ponovo precizan. Odlično Partizan brani Rajta u dosadašnjem toku susreta. Musa pak lako prodire i poentira, kao i Karlik na drugoj strani. Kraj prve deonice - 28:18 Bonga je promašio oba slobodna bacanja. Bertans je na drugoj strani pogodio samo jedno. Poslednji šut u četvrtini promašio je Karlik Džouns. Parker ima devet poena i glavni je razlog za to što
UŽIVO: Partizan užasan, primio 28 poena u prvoj četvrtini!

Uživo: Dubai – Partizan 36:27, loša odbrana crno-belih (foto, video)

Dubai - Partizan: Crno-beli u ogromnom problemu već na startu meča, Bertans ne zna da promaši

Užasna odbrana Partizana, crno-beli dozvolili Petruševu i Musi da se razigraju

"On je najveći problem Crvene zvezde": Kodi Miler-Mekintajer će ovo morati da demantuje

Prenos, Dubai - Partizan: Neverovatna utakmica na startu Evrolige!

Partizan ovo mora da iskoristi: Dubai desetkovan dočekuje ‘crno-bele’ – Evo na koga neće računati Žoc!

