Partizan u zaostatku, Dubai šuterski raspoložen

Košarkaši Partizana igraju protiv Dubaija u prvom kolu Evrolige. Najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

12' Koš za koš - 32:24 Tajrik Džouns i Petrušev razmenjuju poene na početku četvrtine. Džouns nakon toga ponovo precizan. Odlično Partizan brani Rajta u dosadašnjem toku susreta. Musa pak lako prodire i poentira, kao i Karlik na drugoj strani. Kraj prve deonice - 28:18 Bonga je promašio oba slobodna bacanja. Bertans je na drugoj strani pogodio samo jedno. Poslednji šut u četvrtini promašio je Karlik Džouns. Parker ima devet poena i glavni je razlog za to što