Hrvatski fudbalski savez kažnjen zbog novog vređanja Srba

Sportski žurnal pre 3 sata
Hrvatski fudbalski savez kažnjen zbog novog vređanja Srba

Incident se odigrao na meču protiv Crne Gore

Disciplinska komisija FIFA kaznila je Hrvatski fudbalski savez sa 30.000 švajcarskih franaka i zatvaranjem dela tribina, zbog diskriminatorskog ponašanja navijača na utakmici sa Crnom Gorom, koja je odigrana 8. septembra. Hrvatski fudbalski savez je dodatno kažnjen sa 11.500 švajcarskih franaka zbog upotrebe pirotehnike od dela publike. Utakmica je odigrana u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo naredne godine na zagrebačkom Maksimiru. Deo hrvatskih navijača
