Obradović: Nemamo previše vremena za analizu

Sportski žurnal pre 4 minuta
Obradović: Nemamo previše vremena za analizu

Partizan je u 1. kolu Evrolige izgubio od Dubaija 76:89

Ljubitelji Partizana su kraj malih ekrana mogli da vide pred finiš meča razočarani izraz lica Željka Obradovića... - Čestitam Dubaiju, bio je bolji i zasluženo pobedio. Očigledno je da nismo igrali odbranu potrebnu za ovaj nivo. Počeli smo drugo poluvreme bolje, ali je ostatak bio isti kao u prvom. Ponos i ljutnju smo pokazali u poslednjim minutima, jedino je to pozitivno bilo – rekao je strateg Partizana. Otežavajuća okolnost je što naredni meč sledi već sutra...
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Obradović: Nismo nijedan šut branili sa podignutim rukama, šutirali su kao na treningu

Obradović: Nismo nijedan šut branili sa podignutim rukama, šutirali su kao na treningu

RTS pre 24 minuta
Olimpija na dvocifrenoj prednosti, Zvezda u problemu

Olimpija na dvocifrenoj prednosti, Zvezda u problemu

RTS pre 4 minuta
Željko : "Samo jedna dobra stvar..."

Željko : "Samo jedna dobra stvar..."

Sportske.net pre 34 minuta
Košarkaši Crvene zvezde dočekali Armani iz Milana: Poluvreme 41:45

Košarkaši Crvene zvezde dočekali Armani iz Milana: Poluvreme 41:45

RTV pre 4 minuta
Karlik Džons frustriran: „Težak start, ali moramo dalje!“

Karlik Džons frustriran: „Težak start, ali moramo dalje!“

Hot sport pre 24 minuta
Podrhtava kalemegdan: Milan Tomić najavio pojačanje!

Podrhtava kalemegdan: Milan Tomić najavio pojačanje!

Hot sport pre 39 minuta
Parni valjak zatrokirao u pustinji (foto, video)

Parni valjak zatrokirao u pustinji (foto, video)

Sportski žurnal pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Poraz Partizana na startu Evrolige

Poraz Partizana na startu Evrolige

Danas pre 1 sat
Liga šampiona: „Balkanska veza“ za prvu pobedu Atalante, „petarda“ Reala na najudaljenijem gostovanju u takmičenju

Liga šampiona: „Balkanska veza“ za prvu pobedu Atalante, „petarda“ Reala na najudaljenijem gostovanju u takmičenju

Danas pre 44 minuta
Željko Obradović istakao šta je prelomilo da crno-beli izgube od Dubaija

Željko Obradović istakao šta je prelomilo da crno-beli izgube od Dubaija

Danas pre 1 sat
Adelman pričao šta će sve drugačije Jokić morati da radi ove sezone

Adelman pričao šta će sve drugačije Jokić morati da radi ove sezone

Danas pre 2 sata
Oglasio se Bešiktaš povodom imenovanja Alimpijevića za selektora Srbije

Oglasio se Bešiktaš povodom imenovanja Alimpijevića za selektora Srbije

Danas pre 1 sat