Obradović: Nemamo previše vremena za analizu

Partizan je u 1. kolu Evrolige izgubio od Dubaija 76:89

Ljubitelji Partizana su kraj malih ekrana mogli da vide pred finiš meča razočarani izraz lica Željka Obradovića... - Čestitam Dubaiju, bio je bolji i zasluženo pobedio. Očigledno je da nismo igrali odbranu potrebnu za ovaj nivo. Počeli smo drugo poluvreme bolje, ali je ostatak bio isti kao u prvom. Ponos i ljutnju smo pokazali u poslednjim minutima, jedino je to pozitivno bilo – rekao je strateg Partizana. Otežavajuća okolnost je što naredni meč sledi već sutra...