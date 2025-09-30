Partizanov budžet 27 miliona, Zvezdin 20: Koliko mogu večiti u Evroligi?

Sputnik pre 1 sat
Partizanov budžet 27 miliona, Zvezdin 20: Koliko mogu večiti u Evroligi?

Nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje u utorak, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. Inače, prethodnih dana smo od čelnih ljudi klubova saznali da je budžet crno-belih 27 miliona evra, a crveno-belih 20 miliona evra.

Videćemo koliko će moći da učine u ovoj novoj specifičnoj sezoni. Ove sezone u Evroligi po prvi put u istoriji takmičenja učestvovaće 20 klubova. Pored Partizana i Crvene zvezde u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju će igrati i Efes, Monako, Baskonija, Dubai, Olimpija Milano, Bajern, Barselona, Fenerbahče, Hapoel Tel Aviv, Asvel, Makabi Tel Aviv, Olimpijakos, Panatinaikos, Pariz, Real, Valensija, Virtus i Žalgiris. U utorak će biti odigrano sedam
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Partizan i Zvezda osvajaju Evropu

Partizan i Zvezda osvajaju Evropu

Sportski žurnal pre 1 sat
Pitali smo ChatGPT ko dobija meč Dubai - Partizan: Ovako je prognozirala veštačka inteligencija!

Pitali smo ChatGPT ko dobija meč Dubai - Partizan: Ovako je prognozirala veštačka inteligencija!

Telegraf pre 1 sat
Pitali smo ChatGPT za ishod meča Crvena zvezda - Olimpija Milano u Evroligi: Delije će oduševiti ovaj odgovor!

Pitali smo ChatGPT za ishod meča Crvena zvezda - Olimpija Milano u Evroligi: Delije će oduševiti ovaj odgovor!

Telegraf pre 1 sat
Šta čeka Partizan u Evroligi? Pakleni novembar, mart za zalet

Šta čeka Partizan u Evroligi? Pakleni novembar, mart za zalet

Sport klub pre 2 sata
Dubai dočekuje Partizan – evroliga počinje u punom ritmu

Dubai dočekuje Partizan – evroliga počinje u punom ritmu

Večernje novosti pre 2 sata
Sve o meču Dubai - Partizan: Emirati prva stanica za šampiona Srbije na startu Evrolige!

Sve o meču Dubai - Partizan: Emirati prva stanica za šampiona Srbije na startu Evrolige!

Telegraf pre 2 sata
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Olimpiju iz Milana

Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Olimpiju iz Milana

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanBarselonaBudžetValensijaPanatinaikosDubaiEvroligaTel AvivBajernOlimpijaOlimpijakosParizMakabiFenerbahčeMonakokk partizansportKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Sad je stvarno kraj: Pešiću istekao ugovor, KSS mu se zahvalio!

Sad je stvarno kraj: Pešiću istekao ugovor, KSS mu se zahvalio!

Hot sport pre 1 minut
Svetislav Pešić više nije selektor Srbije, KSS se zahvalio trofejnom stručnjaku

Svetislav Pešić više nije selektor Srbije, KSS se zahvalio trofejnom stručnjaku

RTS pre 1 minut
Dubai čeka Partizan - Evroliga počinje u punom ritmu

Dubai čeka Partizan - Evroliga počinje u punom ritmu

Sportske.net pre 1 minut
Kako se KSS zahvalio Pešiću: Prodisali smo zbog njega

Kako se KSS zahvalio Pešiću: Prodisali smo zbog njega

Sport klub pre 1 minut
Kss se emotivnom porukom oglasio zbog svetislava pešića! Kari odlazi sa klupe Srbije, pomenut je i novi selektor

Kss se emotivnom porukom oglasio zbog svetislava pešića! Kari odlazi sa klupe Srbije, pomenut je i novi selektor

Kurir pre 1 minut