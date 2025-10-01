Sferopulos potvrdio da će Zvezda biti bez velikog pojačanja i u drugom kolu: „Nosi čizmu, neće putovati u Minhen“

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Sferopulos potvrdio da će Zvezda biti bez velikog pojačanja i u drugom kolu: „Nosi čizmu, neće putovati u Minhen“

Košarkaši Crvene zvezde su uz mnogo problema u organizaciji igre poraženi od Armani sa 92:82 u Beogradu u emču prvog kola Evrolige.

Trener Beograđana Janis Sferopulos je na konferenciji za medije potvrdio da plejmejker Devonte Grejem neće putovati sa ekipom u Minhen na meč sa Bajernom – Neće biti spreman sigurno. Nosi čizmu, neće putovati u Minhen, ne znamo kada će biti spreman – rekao je Sferopulos. Zvezda u drugom kolu u Minhenun protiv Bajerna igra u četvrtak sa početkom u 20.30.
KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaMinhenArmaniJanis Sferopulos

