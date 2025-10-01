Ko zna, možda ih iznenadimo i pobedimo – Duarte o sudaru dva evropska velikana: Zvezda veruje u trijumf u Portu

Dnevnik pre 28 minuta
Ko zna, možda ih iznenadimo i pobedimo – Duarte o sudaru dva evropska velikana: Zvezda veruje u trijumf u Portu

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u četvrtak od 21 sat Portu na stadionu "Dragao".

Fudbaler Crvene zvezde Bruno Duarte izjavio je pred utakmicu drugog kola Lige Evrope da su crveno-belifokusirani da osvoje bodove ili da dođu do pobede protiv Porta. – Oni imaju osam pobeda i to je zaista dobar niz. Očekujemo veoma težak meč, ali smo fokusirani da damo svoj maksimum sutra, ko zna, možda ih iznenadimo i pobedimo ukoliko mogu da postignem gol, još i bolje. Važnije mi je da pobedimo – rekao je Duarte na konfrenciji za medije. On je naveo da je Zvezda
