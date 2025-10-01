Duarte veruje u bodove u Portu: "Evropski mečevi donose iznenađenja"

Sportske.net pre 55 minuta  |  Sportske.net
Duarte veruje u bodove u Portu: "Evropski mečevi donose iznenađenja"

Fudbaler Crvene zvezde Bruno Duarte, budući da iza sebe ima veliku karijeru u portugalskom šampionatu, sloviće za jednu od udarnih igli u timu Vladana Milojevića za sutrašnje gostovanje Portu u drugom kolu Lige Evrope pa ne čudi optimizam koji je uoči meča ispoljio bivši prvotimac Farense i Vitorije Gimareaš.

Duarte će pokušati da iskustvom igranja na "Dragau" pomogne saigračima da nakon remija protiv Seltika ostvare još jedan pozitivan rezultat u Ligi Evrope, a sudeći po optimizmu koji se mogao čuti iz njegovih usta, Zvezda ne preza da napadne i sva tri boda u Portu. "Oni imaju osam pobeda i to je zaista dobar niz. Očekujemo veoma težak meč, ali smo fokusirani da damo svoj maksimum sutra, ko zna, možda ih iznenadimo i pobedimo ukoliko mogu da postignem gol, još i
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Poznato ko sudi "večitima" u drugom kolu Evrolige!

Poznato ko sudi "večitima" u drugom kolu Evrolige!

Sportske.net pre 19 minuta
Zvezda precrtala, pa vratila Jaga i potreban joj je odmah: Tek je počela sezona, a veliki problemi su već tu

Zvezda precrtala, pa vratila Jaga i potreban joj je odmah: Tek je počela sezona, a veliki problemi su već tu

Mondo pre 14 minuta
Milojević: Biće promena u timu, Porto je jedan od favorita za osvajanje Lige Evrope

Milojević: Biće promena u timu, Porto je jedan od favorita za osvajanje Lige Evrope

RTS pre 1 sat
Milojević: Najvažnije da budemo koncentrisani (foto, video)

Milojević: Najvažnije da budemo koncentrisani (foto, video)

Sportski žurnal pre 35 minuta
Duarte: Košti sam dao gol kao igrač Gimaraeša (foto, video)

Duarte: Košti sam dao gol kao igrač Gimaraeša (foto, video)

Sportski žurnal pre 55 minuta
Duarte: "Možda ih iznenadimo i pobedimo"

Duarte: "Možda ih iznenadimo i pobedimo"

B92 pre 1 sat
Ovo je sastav Zvezde za Porto: Milojević pravi samo jednu izmenu u odnosu na Seltik

Ovo je sastav Zvezde za Porto: Milojević pravi samo jednu izmenu u odnosu na Seltik

Telegraf pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Čudo u Ligi šampiona: Prvak Azerbejdžana skinuo i drugi skalp, Njukasl ubedljiv u gostima

Čudo u Ligi šampiona: Prvak Azerbejdžana skinuo i drugi skalp, Njukasl ubedljiv u gostima

Danas pre 55 minuta
Milojević: Porto je trenutno među najboljim timovima u Evropi

Milojević: Porto je trenutno među najboljim timovima u Evropi

Danas pre 20 minuta
Bek Partizana: Moramo mnogo bolje protiv Armanija

Bek Partizana: Moramo mnogo bolje protiv Armanija

Danas pre 1 sat
Portugalci najavljuju: Porto na meču protiv Zvezde sa kombinovanim timom

Portugalci najavljuju: Porto na meču protiv Zvezde sa kombinovanim timom

Danas pre 2 sata
Milan Tomić: Kukanjem i plakanjem niko nije pobedio

Milan Tomić: Kukanjem i plakanjem niko nije pobedio

Danas pre 2 sata