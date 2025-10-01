Duarte veruje u bodove u Portu: "Evropski mečevi donose iznenađenja"

Fudbaler Crvene zvezde Bruno Duarte, budući da iza sebe ima veliku karijeru u portugalskom šampionatu, sloviće za jednu od udarnih igli u timu Vladana Milojevića za sutrašnje gostovanje Portu u drugom kolu Lige Evrope pa ne čudi optimizam koji je uoči meča ispoljio bivši prvotimac Farense i Vitorije Gimareaš.

Duarte će pokušati da iskustvom igranja na "Dragau" pomogne saigračima da nakon remija protiv Seltika ostvare još jedan pozitivan rezultat u Ligi Evrope, a sudeći po optimizmu koji se mogao čuti iz njegovih usta, Zvezda ne preza da napadne i sva tri boda u Portu. "Oni imaju osam pobeda i to je zaista dobar niz. Očekujemo veoma težak meč, ali smo fokusirani da damo svoj maksimum sutra, ko zna, možda ih iznenadimo i pobedimo ukoliko mogu da postignem gol, još i