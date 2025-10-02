Gudurić pred meč sa partizanom: Ne volim tu reč „lider“, ali mnogo sam motivisan!

„Cilj je ulazak u plej-of.“ Marko Gudurić, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde igraće večeras protiv ekipe Partizana, ovog puta u dresu Olimpije.

Uoči meča sa crno-belima, imao je šta da kaže bivši igrač kluba sa Malog Kalemegdana. – Imamo sve što nam je potrebno. Cilj je ulazak u plej-of i onda da vidimo šta će biti. – Mislim da sada imamo veoma dobar tim, dobru mešavinu iskustva, mladosti i talenta. Mnogo sam motivisan. Ova ekipa zaslužuje da bude barem u plej-ofu Evrolige, a to zaslužuju i klub i organizacija koja je na vrhunskom nivou. Zato mislim da nam to treba biti glavni cilj. Ući u plej-of bi bilo