Partizan napada Olimpiju u Areni a tribine nikad praznije pred početak, u isto vreme Zvezda traži osvetu protiv Bajerna

Nova pre 24 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković,
Partizan napada Olimpiju u Areni a tribine nikad praznije pred početak, u isto vreme Zvezda traži osvetu protiv Bajerna

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde u isto vreme traže prve pobede u evroligaškoj sezoni, a dešavanja sa obe utakmice možete da pratite u tekstualnom prenosu na Nova.rs.

Partizan u Beogradskoj areni dočekuje Olimpiju iz Milana, koja je pre dva dana porazila Zvezdu na istom mestu. S druge strane, Crvena zvezda gostuje Bajernu u Minhenu. Obe utakmice će početi od 20.30. I Ševon Šilds ovom trojkom pokazuje da je u dobroj formi. Nova njegova trojka i idealan šuterski početak. Još uvek se muči posle povrede prsta na šuterskoj ruci. Danas ništa od debija za Finca. Zvezda u pohodu na osvetu. Iz driblinga je pogodio Sterling Braun za
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Zvezda pred velikim izazovom protiv Bajerna, povrede i istorija nisu na njenoj strani

Zvezda pred velikim izazovom protiv Bajerna, povrede i istorija nisu na njenoj strani

RTS pre 24 minuta
Kakav doček za Miku Murinena: Evo kako su Grobari pozdravili supertalenta!

Kakav doček za Miku Murinena: Evo kako su Grobari pozdravili supertalenta!

Hot sport pre 19 minuta
Zvezda je našla rešenje – potpisao Montejunas

Zvezda je našla rešenje – potpisao Montejunas

Sputnik pre 59 minuta
UŽIVO: Nvora prvi pogodio

UŽIVO: Nvora prvi pogodio

Sport klub pre 24 minuta
UŽIVO: Partizan premijerno u Beogradu – Grobari vređali Ostoju

UŽIVO: Partizan premijerno u Beogradu – Grobari vređali Ostoju

Sport klub pre 23 minuta
Braun odlično otvorio duel, Partizan vodi protiv Olimpije

Braun odlično otvorio duel, Partizan vodi protiv Olimpije

RTS pre 14 minuta
Uživo: Partizan – Olimpija Milano 20:19, šuteri raspoloženi na startu (foto, video)

Uživo: Partizan – Olimpija Milano 20:19, šuteri raspoloženi na startu (foto, video)

Sportski žurnal pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanBeogradska ArenaEvroligaMinhenTwitter

Sport, najnovije vesti »

Navijači crno-belih vređali predsednika Partizana uoči meča sa Armanijem

Navijači crno-belih vređali predsednika Partizana uoči meča sa Armanijem

Danas pre 9 minuta
Poznat sastav Crvene zvezde protiv Porta, Vladan Milojević iznenadio sa startnom postavom

Poznat sastav Crvene zvezde protiv Porta, Vladan Milojević iznenadio sa startnom postavom

Danas pre 49 minuta
Porto – Crvena zvezda (sastavi): Milojević od Kostov od prvog minuta na terenu

Porto – Crvena zvezda (sastavi): Milojević od Kostov od prvog minuta na terenu

Danas pre 1 sat
Partizan bez Murinena napada Armani

Partizan bez Murinena napada Armani

Danas pre 1 sat
Od Gedriatisa se mnogo očekuje u Ligi šampiona: Prva „vedeta“ takmičenja je bivši igrač Mege

Od Gedriatisa se mnogo očekuje u Ligi šampiona: Prva „vedeta“ takmičenja je bivši igrač Mege

Danas pre 2 sata