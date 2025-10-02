Košarkaši Partizana večeras dočekuju Olimpiju iz Milana

Neće igrati Mario Nakić, koji će duže vreme biti odsutan zbog povrede

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u drugom kolu Evrolige. Oni su pre dva dana u prvom kolu Evrolige u gostima poraženi od Dubaija (76:89), dok je Olimpija u Beogradu pobedila Crvenu zvezdu (92:82). “Pred nama je utakmica protiv Olimpije, ekipe koja je odigrala izvanredan meč protiv Crvene zvezde, a i u Superkupu Italije je pokazala odličnu formu. Ipak, akcenat mora da bude na nama. Iznenadio me je