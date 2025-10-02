Braga šokirala Seltik, Lil slavio u Rimu, Jang Bojs u Bukureštu

Odigrano je prvih devet mečeva drugog kola UEFA Lige Evrope.

U Glazgovu u duelu bivšeg i budućeg protivnika Crvene zvezde uspešniji su bili Portugalci. Gosti su slavili i u Rimu, Bukureštu, Razgradu i Atini. Fudbaleri Rome nisu iskoristili čak dva penala u finišu utakmice protiv Lila. Konačni rezultati: Seltik – Braga 0:2, Roma – Lil 0:1, Bolonja – Frajburg 1:1, Bran – Utreht 1:0, FCSB – Jang Bojs 0:2, Fenerbahče – Nica 2:1, Ludogorec – Betis 0:2, Panatinaikos – Go Ahed Igls 1:2, Viktorija Plzen – Malme 3:0. Od 21 čas