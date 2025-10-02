Braga šokirala Seltik, Lil slavio u Rimu, Jang Bojs u Bukureštu

Sport klub pre 9 minuta  |  Autor: Milan Stojiljković
Braga šokirala Seltik, Lil slavio u Rimu, Jang Bojs u Bukureštu

Odigrano je prvih devet mečeva drugog kola UEFA Lige Evrope.

U Glazgovu u duelu bivšeg i budućeg protivnika Crvene zvezde uspešniji su bili Portugalci. Gosti su slavili i u Rimu, Bukureštu, Razgradu i Atini. Fudbaleri Rome nisu iskoristili čak dva penala u finišu utakmice protiv Lila. Konačni rezultati: Seltik – Braga 0:2, Roma – Lil 0:1, Bolonja – Frajburg 1:1, Bran – Utreht 1:0, FCSB – Jang Bojs 0:2, Fenerbahče – Nica 2:1, Ludogorec – Betis 0:2, Panatinaikos – Go Ahed Igls 1:2, Viktorija Plzen – Malme 3:0. Od 21 čas
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

UŽIVO Milojević iznenadio - Zvezda na najtežem gostovanju u Ligi Evrope

UŽIVO Milojević iznenadio - Zvezda na najtežem gostovanju u Ligi Evrope

B92 pre 0 minuta
Prenos, Porto - Crvena zvezda: Milojevićev šok-sastav, "delije" digle Portugal na noge! (video)

Prenos, Porto - Crvena zvezda: Milojevićev šok-sastav, "delije" digle Portugal na noge! (video)

Večernje novosti pre 0 minuta
Ova Braga nije šala! Lil srušio "vučicu" u Rimu, porazi Steaue i Malmea, šok u Atini!

Ova Braga nije šala! Lil srušio "vučicu" u Rimu, porazi Steaue i Malmea, šok u Atini!

Sportske.net pre 9 minuta
Zvezda protiv Porta za prvu pobedu u Ligi Evrope, poznati sastavi

Zvezda protiv Porta za prvu pobedu u Ligi Evrope, poznati sastavi

RTS pre 24 minuta
(Sastavi) Crvena zvezda želi da sruši evropskog giganta: Milson više nije nikakav adut!

(Sastavi) Crvena zvezda želi da sruši evropskog giganta: Milson više nije nikakav adut!

Hot sport pre 59 minuta
Braga uspešnija protiv Seltika od Zvezde – Portugalci savršeni pred duel sa crveno-belima

Braga uspešnija protiv Seltika od Zvezde – Portugalci savršeni pred duel sa crveno-belima

RTS pre 19 minuta
Uživo: Porto - Crvena zvezda, Kostov od starta umesto Duartea (video)

Uživo: Porto - Crvena zvezda, Kostov od starta umesto Duartea (video)

Sportski žurnal pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaUEFABolonjaPanatinaikosPortugalRimNicaLudogorecFenerbahčeMalmeAtinaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Navijači crno-belih vređali predsednika Partizana uoči meča sa Armanijem

Navijači crno-belih vređali predsednika Partizana uoči meča sa Armanijem

Danas pre 10 minuta
Poznat sastav Crvene zvezde protiv Porta, Vladan Milojević iznenadio sa startnom postavom

Poznat sastav Crvene zvezde protiv Porta, Vladan Milojević iznenadio sa startnom postavom

Danas pre 50 minuta
Porto – Crvena zvezda (sastavi): Milojević od Kostov od prvog minuta na terenu

Porto – Crvena zvezda (sastavi): Milojević od Kostov od prvog minuta na terenu

Danas pre 1 sat
Partizan bez Murinena napada Armani

Partizan bez Murinena napada Armani

Danas pre 2 sata
Od Gedriatisa se mnogo očekuje u Ligi šampiona: Prva „vedeta“ takmičenja je bivši igrač Mege

Od Gedriatisa se mnogo očekuje u Ligi šampiona: Prva „vedeta“ takmičenja je bivši igrač Mege

Danas pre 2 sata