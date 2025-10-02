UŽIVO: Bomba Kostova za izjednačenje (poluvreme)

U okviru drugog kola Lige Evrope Crvena zvezda gostuje jednoj od najboljih ekipa Portugala, Portu (21 čas).

Crvena zvezda je evropsku odiseju krenula kvalifikacijama za Ligu šampiona, uspešno je prebrodila prve dve prepreke, gibraltarski Linkoln i poljski Leh, ali je bolji od nje u plej-ofu bio kiparski Pafos. Za srpske prilike prilično skupoceni tim Crvene zvezde je stoga umesto u Ligi šampiona završio u Ligi Evrope. Neko bi rekao, takmičenje po meri crveno-belih. Po uloženim sredstvima, svakako ekipa koju sa klupe predvodi Vladan Milojević projektovana je za elitno