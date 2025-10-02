Bajern proglasio Kalinića za Zvezdinog kapitena, Herbert traži put do pobede!

Košarkaši Bajerna iz Minhena večeras od 20.30 sati u svojoj "SAP areni" dočekuju Crvenu zvezdu u meču drugog kola Evrolige.

Bavarci su prošle sezone bili drugi najbolji domaćin u Evropi sa čak 14 ostvarenih pobeda na svom parketu, a upravo se u Minhenu završila Zvezdina evroligaška misija prošle sezone nakon što je ekipa trenera Janisa Sferopulosa izgubila od Bajerna u plej-inu. Bajern je na startu ove sezone poražen od Panatinaikosa u Atini, a u Minhenu sa nestrpljenjem očekuju premijernu utakmicu na domaćem parketu i nadaju se da će i ove "SAP arene" biti neosvojiva tvrđava. "Moramo