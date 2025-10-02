Mesina pred Partizan: "Postoje dva ključa..."

Sportske.net pre 31 minuta  |  Sportske.net
Mesina pred Partizan: "Postoje dva ključa..."

Košarkaši Armanija iz Milana večeras od 20.30 sati gostuju Partizana u "Beogradskoj areni" u meču drugog kola Evrolige. "Manekeni" su trijumfalno započeli sezonu u elitnom takmičenju, jer su pre dva dana na istom mestu savladali Crvenu zvezdu, a sada ih čeka još jedan veliki ispit pred fanatičnom publikom u "Areni".

Trener Armanija Etore Mesina označio šta bi moglo biti ključno u duelu sa crno-belima. "Odigrali smo dobro tokom vikenda Superkupa i protiv Crvene zvezde, ali ovo je četvrta utakmica u šest dana, tako da ćemo morati da pazimo na individualne minute, da odbranimo kontranapade njihovih atletskih i snažnih bekova i da dobro zgrabimo skokove. Drugi ključ igre biće naš napad na njihove odbrambene promene, koje dosledno primenjuju. Pokušaćemo da još jednom napredujemo u
