Partizan savladao Armani u Beogradu – Zvezda poražena u Minhenu

Košarkaši Partizana savladali su Armani na svom terenu sa 80:78, a Crvena zvezda je poražena od Bajerna u Minhenu rezultatom 97:88 u mečevima drugog kola Evrolige.

Večiti su doživeli teške poraze na startu kontinentalnog takmičenja, Partizan je izgubio u gostima od Dubaija, a Zvezda na svom terenu od Armanija. Crno-beli su uspeli kao domaći da poprave utisak, pobedili su ekipu iz Milana, a Zvezda je imala vođstvo na poluvremenu u Minhenu koje nije uspela da sačuva do kraja utakmice. Zvezda je bolje počela utakmicu, sredinom prve četvrtine vodila je 18:9, a posle 10 minuta igre bilo je 28:24 za "crveno-bele". Ekipa iz