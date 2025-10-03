Obradović istakao da je promenjeni način odbrane, ali i agresivnost donela pobedu Partizanu

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Košarkapi Partizana su pobedili Armani kod kuće rezultatom 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16) u dueelu drugog kola Evrolige.

Posle meča je trener Partizana Željko Obradović istakao šta se promenilo kod crno-belih između prvog i drugog kola. – Igrali smo u veoma dobroj atmosferi. Čestitam mojim igračima jer smo u jako teškom periodu. Pokazali su karakter kada je to bilo najpotrebnije i doneli pobedu. Verovali smo u nas. Promenili smo način odbrane za 48 sati i bili dosta agresivniji. Na to sam najponosniji – naglasio je Obradović. Da podsetimo, Partizan je u prvom kolu izgubio u gostima
