Tanjga hoće da pokvari rođendan Partizanu: Daćemo sve od sebe da ostanemo u trci za drugo mesto

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas da se predstojeći protivnik njegovog tima u Super ligi Srbije, ekipa Partizana, nalazi u odličnoj formi, ali da će njegovi igrači pružiti svoj maksimum da osvoje bodove u tom duelu i ostanu u trci za drugo mesto na tabeli državnog prvenstva. "Idemo u goste sa željom da osvojimo bodove. Moramo da priznamo da se Partizan nalazi u odličnoj formi od početka prvenstva, da beleže sjajne rezultate, tako da moramo