Loša vest za Piksija – povreda Saše Lukića

Srpski fudbaler Saša Lukić napustio je meč Fulama na gostovanju Bornmutu zbog povrede i neizvesno je da li će biti na raspolaganju selektoru Draganu Stojkoviću za meč protiv Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Bivši fudbaler Partizana je meč sedmog kola Premijer lige između Bornmuta i Fulama morao da napusti u 14. minutu, a očekuje se da sutra klub saopšti šta je tačno Lukić povredio i koliko će morati da pauzira. Tri dana kasnije Orlovi će u goste Andori, a ostaje da se vidi da li će Lukić biti spreman za taj duel