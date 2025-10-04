Samardžić strelac u remiju Atalante i Koma

Lazar je za Atalantu igrao do 62. minuta

Fudbaleri Atalante i Koma odigrali su večeras u Bergamu nerešeno 1:1, u utakmici šestog kola italijanske Serije A. Atalantu je u vođstvo doveo srpski fudbaler Lazar Samardžić, koji se u strelce upisao u šestom minutu. Gostujući tim je do boda došao u 19. minutu preko Maksima Peronea. Samardžić je za Atalantu igrao do 62. minuta. Atalanta se nalazi na šestom mestu Serije A sa 10 bodova, dok je Komo sedmi sa bodom manje. U sledećem kolu Atalanta dočekuje Lacio, a