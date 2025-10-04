"Pljuvali su me u lice, primitivizam" Nenad Lalatović besan nakon meča Pazar - Mladost

Večernje novosti pre 1 sat
"Pljuvali su me u lice, primitivizam" Nenad Lalatović besan nakon meča Pazar - Mladost

Novi Pazar je slavio 1:0 protiv Mladosti iz Lučana, a nakon meča na konferenciji za medijeponovo je svoj šou imao na konferenciji za medije.

FK Vojvodina Nakon meča prvo je rekao da poštuje publiku u Novom Pazaru, ali je izneo i optužbe na loše ponašanje. - Ja pazarsku publiku volim, ali ovakav primitivizam sam ovde doživeo prvi put. Da me čovek pljune u lice, da me drugi pogodi upaljačem u glavu, samo zato što je sudija svirao penal. I sad sam ja kriv što je bio penal!? Njih 30 me pljuju, vređaju, gađaju... Ja to nisam zaslužio ovde. Ako je iko ikad podržavao pazarsku publiku, to sam bio ja. Ako je
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Poraz rukometaša u južnjačkom derbiju: Vranje - Dubočica 31:32 FOTO

Poraz rukometaša u južnjačkom derbiju: Vranje - Dubočica 31:32 FOTO

Vranje news pre 12 minuta
Nišlije bolje od Leskovčana u košarkaškom derbiju „južne pruge“

Nišlije bolje od Leskovčana u košarkaškom derbiju „južne pruge“

Sportska strana juga pre 1 sat
Da se zna ko je ko na jugu: Rukometaši Dubočice posle prave drame slavili u Vranju

Da se zna ko je ko na jugu: Rukometaši Dubočice posle prave drame slavili u Vranju

Sportska strana juga pre 2 sata
Prvi trijumf Đirone

Prvi trijumf Đirone

Sportski žurnal pre 2 sata
Topličanin poražen na domaćem terenu

Topličanin poražen na domaćem terenu

Prokuplje press pre 1 sat
Lalatović pobesneo u novom pazaru: Primitivizam – jedan me pljunuo, drugi gađao

Lalatović pobesneo u novom pazaru: Primitivizam – jedan me pljunuo, drugi gađao

Kurir pre 3 sata
Ludnica u novom Pazaru: Var, penal i golman heroj!

Ludnica u novom Pazaru: Var, penal i golman heroj!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarVojvodinaFK VojvodinaLučaniNenad Lalatović

Sport, najnovije vesti »

Rukometašima Partizana pripao večiti derbi u ARKUS ligi

Rukometašima Partizana pripao večiti derbi u ARKUS ligi

Danas pre 23 minuta
Superliga Srbije: Pobeda Partizana protiv Vojvodine na rođendan kluba

Superliga Srbije: Pobeda Partizana protiv Vojvodine na rođendan kluba

Danas pre 2 minuta
Zbog bakljade navijača prekinuta utakmica između Partizana i Vojvodine

Zbog bakljade navijača prekinuta utakmica između Partizana i Vojvodine

Danas pre 47 minuta
Odbojkašice Srbije saznale imena protivnica u grupnoj fazi na Evropskom prvenstvu 2026. godine

Odbojkašice Srbije saznale imena protivnica u grupnoj fazi na Evropskom prvenstvu 2026. godine

Danas pre 1 sat
Preminuo Milan Mandarić

Preminuo Milan Mandarić

Danas pre 1 sat