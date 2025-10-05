Zbog bakljade navijača prekinuta utakmica između Partizana i Vojvodine, nakon bačenog topovskog udara fudbaler gostiju završio na travi

Utakmica 11. kola Superlige Srbije između Partizana i Vojvodine je prekinuta u 82. minutu zbog bakljade domaćih navijača, koji slave 80. rođendan tog kluba.

Kako to nije bio prvi incident navijača Partizana, glavni sudija Aleksandar Živković je pokazao igračima da odu u svlačionicu. Posle nekih desetak minuta igrači domaćeg tima su se vratili na teren, još uvek se čekaju fudbaleri Vojvodine. Problema je bilo i na početku drugog poluvremena prvotimac gostujućeg tima, Marko Poletanović, ostao je da leži na zemlji u 53. minutu nakon ubacivanja topovskog udara sa istočne tribine. Partizan u trenutku prekida vodi sa 1:0.
