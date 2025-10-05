Novak Đoković igra danas u Šangaju protiv kvalifikanta Janika Hanfmana

Nedelja u Šangaju donosi novi meč najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Srpski as u trećem kolu Mastersa igra sa nemačkim kvalifikantom Janikom Hanfmanom, i to ne pre 12.30 časova po srednjeevropskom vremenu. Biće to drugi međusobni okršaj ova dva tenisera, a u prvom, odigranom u Ženevi, Novak je bez mnogo muke izašao kao pobednik. Na papiru – poznat scenario. Favorit protiv autsajdera. Ali, na terenu, ništa nije zagarantovano. Ipak, znajući Đokovića, kada stane na beton kineskog turnira, sve deluje kao da vreme stane i da se istorija