Zvezda bez osmorice košarkaša započinje ABA ligu – Kalinić i novo pojačanje nisu povređeni, ali neće igrati

Nova pre 3 sata  |  Autor: Oliver Mijušković
Zvezda bez osmorice košarkaša započinje ABA ligu – Kalinić i novo pojačanje nisu povređeni, ali neće igrati

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u ponedeljak od 20 časova ekipu Zadra na startu nove sezone ABA lige.

Meč će se igrati u dvorani “Aleksandar Nikolić”, a prodaje dnevnih karata za ovaj meč neće biti, kako je objavila Zvezda, već će ulaz biti omogućen samo vlasnicima sezonskih ulaznica za tekuću sezonu 2025/2026. Crveno-beli ovaj meč očekuju bez osmorice igrača – neki su odsutni zbog povreda, jedan je suspendovan, dok jedan čeka debi u novom klubu. U ponedeljak uveče na parketu “Pionira” neće biti kapitena Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića, Devontea Grejema koji se
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Jakara smelo pred Partizan: Možda jesu favoriti, ali sezona je tek počela!

Jakara smelo pred Partizan: Možda jesu favoriti, ali sezona je tek počela!

Hot sport pre 31 minuta
Zvezda desetkovana na startu ABA lige – protiv Zadra bez čak sedmorice!

Zvezda desetkovana na startu ABA lige – protiv Zadra bez čak sedmorice!

Sputnik pre 41 minuta
Šampion Evrope oslabljen na Zvezdu

Šampion Evrope oslabljen na Zvezdu

Sportski žurnal pre 6 minuta
Obradović zove u Arenu: "To je ekipa koja zaslužuje svaki respekt"

Obradović zove u Arenu: "To je ekipa koja zaslužuje svaki respekt"

B92 pre 1 sat
"Zvezda? To je najzahtevniji meč u ovom delu sezone"

"Zvezda? To je najzahtevniji meč u ovom delu sezone"

B92 pre 3 sata
Sferopulos se oglasio pred Zadar: "Očekuje nas važna utakmica, moramo kao i uvek da se držimo našeg plana"

Sferopulos se oglasio pred Zadar: "Očekuje nas važna utakmica, moramo kao i uvek da se držimo našeg plana"

Telegraf pre 3 sata
I KK Partizan sprema rođendansko iznenađenje: Rešili da obraduju navijače za meč sa Krkom!

I KK Partizan sprema rođendansko iznenađenje: Rešili da obraduju navijače za meč sa Krkom!

Hot sport pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaZadarABA liga

Sport, najnovije vesti »

Gvardiola: Nadam se da povreda Rodrija nije ozbiljna

Gvardiola: Nadam se da povreda Rodrija nije ozbiljna

Danas pre 2 sata
Superliga Srbije: Sigurna pobeda Zvezde protiv Napretka u Kruševcu

Superliga Srbije: Sigurna pobeda Zvezde protiv Napretka u Kruševcu

Danas pre 2 sata
Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Danas pre 3 sata
Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Danas pre 4 sati
Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 4 sati