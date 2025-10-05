Zvezda bez osmorice košarkaša započinje ABA ligu – Kalinić i novo pojačanje nisu povređeni, ali neće igrati

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u ponedeljak od 20 časova ekipu Zadra na startu nove sezone ABA lige.

Meč će se igrati u dvorani “Aleksandar Nikolić”, a prodaje dnevnih karata za ovaj meč neće biti, kako je objavila Zvezda, već će ulaz biti omogućen samo vlasnicima sezonskih ulaznica za tekuću sezonu 2025/2026. Crveno-beli ovaj meč očekuju bez osmorice igrača – neki su odsutni zbog povreda, jedan je suspendovan, dok jedan čeka debi u novom klubu. U ponedeljak uveče na parketu “Pionira” neće biti kapitena Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića, Devontea Grejema koji se