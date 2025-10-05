Anisimova pokorila Peking!

Anisimova pokorila Peking!

Američka teniserka Amanda Anisimova osvojila je danas titulu na turniru u Pekingu, pošto je u finalu pobedila 27. teniserku sveta Čehinju Lindu Noskovu posle tri seta, 6:0, 2:6, 6:2.

Četvrta teniserka sveta pobedila je posle sat i 46 minuta. Ona je pet puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka. Anisimova je osvojila drugu titulu u sezoni, posle trijumfa u Dohi u februaru, a ukupno četvrtu u karijeri. Ona je ove sezone igrala u četiri finala, uključujući dva grend slema na Vimbldonu i Ju Es openu i izborila je plasman na završni WTA turnir u Rijadu, prvi put u karijeri.
