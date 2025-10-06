Istorija ponovo pomerena: Niko ne ume da se vrati iz mrtvih kao Novak!

Hot sport pre 2 sata
Istorija ponovo pomerena: Niko ne ume da se vrati iz mrtvih kao Novak!

Novak Đoković posle preokreta u osmini finala Šangaja! Srpski as Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju nakon gotovo tri sata iscrpljujuće borbe i pobede nad Nemcem Janikom Hanfmanom rezultatom 4:6, 7:5, 6:3.

Srpski teniser je plasmanom u osminu finala na Mastersu u Šangaju stigao do 112. karijernog osmine finala na turnirima Masters 1000 serije, čime je izjednačio rekord Rafaela Nadala – najviše od uvođenja ovog formata 1990. godine. 52 – Novak Djokovic has claimed a 52nd career match win at ATP Masters 1000 events after losing the opening set – the most of any player since the format’s introduction in 1990 (completed matches). Granite. #RolexShanghaiMasters |
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Krunić i Danilina u osmini finala turnira u Vuhanu

Krunić i Danilina u osmini finala turnira u Vuhanu

Sportski žurnal pre 1 sat
Poznat termin sledećeg meča Novaka Đokovića u Šangaju: Srbija ne mora da rani

Poznat termin sledećeg meča Novaka Đokovića u Šangaju: Srbija ne mora da rani

Euronews pre 1 sat
Đoković protiv Munara u osmini finala u Šangaju sutra od 12.30

Đoković protiv Munara u osmini finala u Šangaju sutra od 12.30

RTV pre 2 sata
Dobar start Aleksandre u Vuhanu: Prva prepreka precrtana...

Dobar start Aleksandre u Vuhanu: Prva prepreka precrtana...

Kurir pre 2 sata
(VIDEO): Đoković dva puta povraćao za vreme meča sa Hanfmanom

(VIDEO): Đoković dva puta povraćao za vreme meča sa Hanfmanom

Sport klub pre 2 sata
Krunićeva i Danilina izborile plasman u osminu finala turnira u Vuhanu

Krunićeva i Danilina izborile plasman u osminu finala turnira u Vuhanu

RTS pre 2 sata
Objavljeno kad će Đoković meč na teren u Šangaju

Objavljeno kad će Đoković meč na teren u Šangaju

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPŠangajATP MastersMasters

Sport, najnovije vesti »

Tri medalje na Evropskom kupu za mlade nade. Pirotski džudisti među najboljima u Evropi

Tri medalje na Evropskom kupu za mlade nade. Pirotski džudisti među najboljima u Evropi

Plus online pre 4 minuta
Života Vidanović osvojio bronzanu medalju na "Leskovačkom pobedniku"

Života Vidanović osvojio bronzanu medalju na "Leskovačkom pobedniku"

Plus online pre 19 minuta
“Brutalno”: Novak Đoković dva puta povraćao tokom meča sa Hanfmanom (VIDEO)

“Brutalno”: Novak Đoković dva puta povraćao tokom meča sa Hanfmanom (VIDEO)

Danas pre 44 minuta
Stojković naknadno pozvao Kostova, Dragojevića i Ranđelovića u reprezentaciju Srbije

Stojković naknadno pozvao Kostova, Dragojevića i Ranđelovića u reprezentaciju Srbije

RTV pre 39 minuta
Piksi: Idemo na pobedu protiv Albanije, znamo kako treba da odigramo

Piksi: Idemo na pobedu protiv Albanije, znamo kako treba da odigramo

RTS pre 34 minuta