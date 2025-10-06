Istorija ponovo pomerena: Niko ne ume da se vrati iz mrtvih kao Novak!

Novak Đoković posle preokreta u osmini finala Šangaja! Srpski as Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju nakon gotovo tri sata iscrpljujuće borbe i pobede nad Nemcem Janikom Hanfmanom rezultatom 4:6, 7:5, 6:3.

Srpski teniser je plasmanom u osminu finala na Mastersu u Šangaju stigao do 112. karijernog osmine finala na turnirima Masters 1000 serije, čime je izjednačio rekord Rafaela Nadala – najviše od uvođenja ovog formata 1990. godine. 52 – Novak Djokovic has claimed a 52nd career match win at ATP Masters 1000 events after losing the opening set – the most of any player since the format’s introduction in 1990 (completed matches). Granite. #RolexShanghaiMasters |